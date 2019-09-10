Самолет вернулся в Шереметьево после взлёта

В Шереметьево самолёт, следовавший рейсом Москва – Варшава, вернулся обратно в аэропорт. Сообщается, что причиной возвращения лайнера стало плохое самочувствие одной из пассажирок.

В аэропорту самолёт встретили врачи, которые оказали первую помощь 35-летней пассажирке. Пресс-секретарь Шереметьево Роман Генис рассказал, что в настоящее время лайнер готовится к взлёту.

«После посадки медики незамедлительно поднялись на борт, осмотрели пассажирку и не подтвердили информацию о критическом состоянии. В дальнейшем женщина от медицинской помощи отказалась, подписав соответствующие документы», - отметил Генис.