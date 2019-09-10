Четыре человека пострадали при столкновении ВАЗ с автомобилем скорой помощи на Дороге жизни в Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло на перекрестке Дороги Жизни и Колтушского шоссе. Автомобиль скорой помощи ехал со включенными спецсигналами. Водитель легковушки не пропустил спецмашину. От удара карета "Скорой" перевернулась.

Помощь врачей предположительно понадобилась водителям, двум фельдшерам и пенсионерке, которую везли в больницу. По информации УГИБДД, всех их госпитализировали с места аварии с травмами различной степени тяжести.