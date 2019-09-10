Рейс Новосибирск – Москва отложили из-за срабатывания датчика неисправности перед взлетом

Рейс Новосибирск – Москва авиакомпании "Глобус" был отложен из-за срабатывания датчика неисправности во время подготовки к взлету. Об этом сообщили в Западносибирской транспортной прокуратуре.

Речь идет о Boeing 737-800, который должен был вылететь из Толмачево в Домодедово. В настоящий момент транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов, сообщает днем во вторник, 10 сентября, ТАСС.

Установлено, что рейс S7 182 должен был вылететь в 15:30 по местному времени (11:30 по Москве). На борту воздушного судна находились 167 пассажиров.