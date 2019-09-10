В Челябинске из психбольницы сбежали двое ранее судимых граждан

Из психоневрологической больницы в Челябинске сбежали двое ранее судимых граждан. Соответствующую информацию утром во вторник, 10 сентября, предоставили сотрудники пресс-службы ГУМВД по региону.

Заявление о побеге двух пациентов поступило из областной психоневрологической больницы в минувший понедельник, передает РИА "Новости".

Осведомленный источник в правоохранительных органах уточнил, что оба пациента медицинского учреждения были ранее судимы за имущественные преступления. В настоящий момент сотрудники полиции Челябинска занимаются поисками сбежавших граждан.