Московского косметолога обвинили в смерти клиентки

Московского косметолога обвиняют в кончине клиентки. В ГСУ СК России по столице отметили, что тело девушки было найдено 14 июля в кабинете медцентра, куда она пришла на сеанс массажа лица.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова отметила, что в ходе осмотра умершей гражданки 1989 года рождения у нее были выявлены многочисленные точечные раны, напоминающие следы от уколов.