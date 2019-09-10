700 тыс. долларов пропали из банковской ячейки в центре Москвы

Из банковской ячейки в центре Москвы днем в минувший понедельник, 9 сентября, пропала крупная сумма. Согласно последней информации осведомленных источников, похищены были 700 тысяч долларов.

В столичную полицию обратился коммерческий директор одной из компаний и сообщил о краже из ячейки банка на Воронцовской улице наличных. Мужчина подчеркнул, что положил туда деньги в декабре прошлого года, а накануне решил забрать их, однако не смог открыть ячейку своим ключом. Гражданин вызвал мастера, который вскрыл бокс, после чего выяснилось, что он пуст, передает Агентство городских новостей "Москва".

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Похититель денег разыскивается.