Пропавшего в Магаданской области школьника нашли под кроватью в его квартире

10-летнего школьника, пропавшего в поселке Ола в Магаданской области, нашли под кроватью в его квартире. Поиски мальчика, в которых участвовали полицейские, волонтеры и родители ребенка, длились сутки.

В настоящий момент сотрудники Следственного комитета Российской Федерации выясняют, где мальчик находился в ночное время – у себя дома или же по другому адресу. Как уточняет портал ИА MagadanMedia, об исчезновении школьника в районное отделение полиции в минувший понедельник, 9 сентября, сообщила его мама. Женщина заявила, что ее сын отправился в школу и не вернулся.

Доследственная проверка по факту случившегося продолжается.