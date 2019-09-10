В одной из московских квартир младенец утонул в ванне

В одной из квартир на юго-востоке Москвы трагически погиб маленький ребенок. Согласно последней информации осведомленных источников, мальчик рано утром во вторник, 10 сентября, утонул в ванне.

Происшествие случилось в доме, который расположен в квартале Грайвороново в ЮВАО. Одиннадцатимесячный мальчик надолго остался без присмотра матери, ушел под воду и захлебнулся.

Как сообщает "МК", в настоящий момент в квартире, где произошла трагедия, работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Пока не сообщается, по какой причине родительница оставила малыша одного в воде.