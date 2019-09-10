В школьной столовой в Кузбассе четверо первоклассников получили ожоги

В столовой школы Междуреченска в Кузбассе четверо первоклассников получили ожоги. Согласно последней информации осведомленных источников, дети были травмированы опрокинувшимся термопотом с кипятком.

В органах местной власти уточнили, что емкость упала, когда дети навалились на нее. После случившегося четверо пострадавших были доставлены в больницу.

Как сообщает ТАСС, одного ребенка отправили впоследствии на амбулаторное лечение, двое первоклассников были переведены в отделение травматологии, а одна девочка попала в реанимацию. Предположительно, у нее 10-15 процентов ожогов тела. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.