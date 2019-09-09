В московском гараже обнаружили львёнка

В Москве сотрудники правоохранительных органов совместно с работниками департамента природопользования изъяли львёнка, которого хозяева держали в гараже.

Отмечается, что животное держали в гараже рядом с Проспектом Мира. О львёнке в ведомство сообщили местные жители, передаёт РИА Новости. В пресс-службе департамента природопользования сообщили, что по факту инцидента началось административное расследование.

«По обращению жителей инспектора департамента природопользования Москвы совместно с полицией изъяли львенка, который находился в гаражах рядом с улицей Проспект Мира. Львенок передан в Центр передержки животных, его осмотрит ветеринар», - заявили в ведомстве.