СМИ: названа причина убийства двоих детей матерью на Камчатке
9 сентября 2019, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]
Стали известны подробности убийства двух малолетних детей 26-летней матерью в бухте Крашенинникова в городе Вилючинск на Камчатке. Инцидент произошёл в понедельник, 9 сентября.
Согласно источнику, подозреваемая Екатерина расправилась с сыном от первого брака и с дочерью от второго из-за ссоры с супругом. Уточняется, что семья не стоит на профилактическом учёте, в доме, где проживали родители, есть все условия для воспитания детей, передаёт РЕН ТВ.
Более подробная информация о причине конфликта не сообщается.
Напомним, что местная жительница утопила в бухте двух детей - 5 лет и 1,5 месяца. Возбуждено уголовное дело.