СМИ: названа причина убийства двоих детей матерью на Камчатке

Стали известны подробности убийства двух малолетних детей 26-летней матерью в бухте Крашенинникова в городе Вилючинск на Камчатке. Инцидент произошёл в понедельник, 9 сентября.

Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила собственных детей

Согласно источнику, подозреваемая Екатерина расправилась с сыном от первого брака и с дочерью от второго из-за ссоры с супругом. Уточняется, что семья не стоит на профилактическом учёте, в доме, где проживали родители, есть все условия для воспитания детей, передаёт РЕН ТВ.

Более подробная информация о причине конфликта не сообщается.

Напомним, что местная жительница утопила в бухте двух детей - 5 лет и 1,5 месяца. Возбуждено уголовное дело.