В Краснодаре после падения дерева в детском саду умер ребенок. СК начал проверку

Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по факту получения малолетними девочками и воспитателем детского сада телесных повреждений в результате падения дерева в одном из дошкольных учреждений краевого центра.

По версии следствия, утром 9 сентября 2019 года во время прогулки на территории одного из дошкольных учреждений Краснодара упало дерево. В результате происшествия пострадали две малолетние девочки в возрасте двух лет и воспитатель детского сада. От полученных травм в результате происшествия один малолетний ребенок скончался, второй ребенок и воспитатель дошкольного учреждения госпитализированы в лечебные учреждения города Краснодара, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

В ходе проведения проверки следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также тщательным образом будут изучены причины и условия происшедшего. Ход и результаты проверки поставлены на контроль исполняющим обязанности руководителя следственного управления по краю Андреем Масловым. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.