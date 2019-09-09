Пассажир севшего в Нижнем Новгороде самолета скончался от остановки сердца

Днем в понедельник, 5 сентября, стало известно, что пассажир самолета, который следовал из Владивостока в Москву и совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода, умер от остановки сердца.

В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили, что речь идет о рейсе СУ 1701 авиакомпании "Аэрофлот". В 10.06 воздушное судно совершило посадку в аэропорту "Стригино" Нижнего Новгорода, так как пассажир 1956 года рождения почувствовал себя плохо, передает РИА "Новости"

Когда медики вошли в салон самолета, гражданин уже скончался. В 11.40 самолет вновь поднялся в воздух и отправился в пункт назначения.