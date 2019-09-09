Ребёнок скончался после падения дерева в краснодарском детском саду

В понедельник, 9 сентября, в Краснодаре во время прогулки ясельной группы на площадке детского сада №48 на улице Красной на них свалилось дерево. В результате инцидента один ребёнок скончался от полученных травм.

Согласно источнику, ствол рухнул на тент, под которым находились пострадавшие. Отмечается, что от падения дерева пострадали воспитательница и ещё один ребёнок. Врачи диагностировали женщине перелом ноги, малыш находится в тяжёлом состоянии.

"В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь ... В ходе проверки будет дана оценка своевременности и полноте принятых образовательной организацией и уполномоченными органами мер к обеспечению безопасного пребывания детей в дошкольной организации, по контролю за техническим состоянием зданий, сооружений и прилагающей к ним территории", - сообщи в прокуратуре РИА Новости.