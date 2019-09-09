В Нижнем Новгороде скончался 6-летний мальчик, спасавший дедушку из горящей бани

В ожоговом центре Нижнего Новгорода в понедельник, 9 сентября, скончался шестилетний мальчик из Карелии, который получил ожоги 90 процентов тела во время спасения своего дедушки из горящей бани.

Пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Елена Коковурова подтвердила эту печальную информацию, передает РИА "Новости"

Происшествие случилось 30 августа. Ребенок и его дедушка отправились в баню. Пожилой мужчина во время розжига печи потерял сознание. Мальчик попытался вытащить родственника из горящего помещения. Огонь перекинулся на несовершеннолетнего. Дедушка погиб, а его внук был доставлен в детскую республиканскую больницу.