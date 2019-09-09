Женщины развела на ресницах клещей

В Китае у женщины на ресницах обнаружили огромное число клещей . Отмечается, что несколько месяцев она жаловалась на раздражение и покраснение вокруг глаз.

Согласно источнику, после нескольких попыток вылечиться самостоятельно, девушка обратилась к врачу, который обнаружил у нее на ресницах клещей вида угревая железница. По мнению специалиста, появление паразитов вызвано большим количеством косметики на лице, пишет издание "Известия" со ссылкой на портал "AsiaOne".

Пациентка плохо смывала косметику, а иногда и вовсе ложилась спать накрашенной.

Уточняется, что клещи селятся на коже человека и питаются выделяемым кожей салом. Они безвредны в небольшом количестве.