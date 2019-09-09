В нижегородском лесу нашли живыми двух заблудившихся пенсионерок

В Нижегородской области волонтерам удалось найти в лесу двух заблудившихся пенсионерок. Согласно последней информации источников, женщины прятались от медведя в охотничьем домике на дереве.

Две женщины 77 и 65 лет рано утром в минувшую субботу отправились за грибами и не вернулись. Вечером был объявлен срочный сбор на поиск пенсионерок. Впоследствии выяснилось, что они весь день бродили по лесу, а когда стемнело наткнулись на охотничий домик. Женщины решили забраться туда, чтобы их не нашли медведи, волки и кабаны.