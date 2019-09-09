Памфилова рассказала подробности о напавшем на неё человеке

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова поделилась с журналистами о своём отношении к напавшему на неё человеку. Известно, что правонарушителя в субботу, 7 сентября, задержала полиция.

СМИ: фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову

"Конечно, я испытала шок, но спустя время могу сказать, что если бы он просто пришел, когда я была дома, позвонил бы в дверь, если он такой был голодный ... человека-то накормить вообще никаких проблем нет. Более того, может работу бы какую-нибудь предложила, может где-то подмел бы", - передаёт слова Памфиловой РИА Новости.

Председатель ЦИК отметила, что сейчас может с иронией относиться к случившейся ситуации, но в момент нападения и после него ей было совсем не до шуток.

Напомним, что неизвестный проник в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером.