В Тюмени нашли пропавшую неделю назад девушку задушенной

Минувшей ночью в Тюмени обнаружили тело 16-летней девушки, которая несколько дней ушла из дома и не вернулась. Известно, что полиция, волонтёры и родственники искали девушку на протяжении недели.

Согласно источнику, 2 сентября Юлия ушла из дома, не сказав никому из родственников, куда направляется, а вечером перестала отвечать на звонки родителей. По словам матери, её дочь никогда не покидала дом без предупреждения, пишет"Тюмень Онлайн".

Уточняется, что молодую девушку нашли заушенной в многоэтажном доме на Ткацком проезде. По словам очевидцев, Юлию избили из-за отказа в интимной близости мужчине. Сейчас проводится расследование.

В убийстве подозревается ранее судимый Алексей Ярков. Мужчина объявлен в розыск.