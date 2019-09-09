На Кубани в ДТП погибли пять человек

В ходе дорожно-транспортного происшествия с двумя автомобилями в Отрадненском районе на Кубани погибли пять человек. Согласно последней информации, данная авария случилась минувшей ночью.

В администрации Спокойненского сельского поселения уточнили, что две машины не поделили трассу. В результате столкновения транспортных средств в одной машине погибли четыре человека, а во второй – один человек, передает в понедельник, 9 сентября, РИА "Новости".

Уточняется, что среди погибших – медовик, который перевозил пасеку в ночное время, чтобы пчелы не летали. На месте аварии работают специалисты.