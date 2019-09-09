У безработного гражданина в Новой Москве похитили иномарку за 4 млн рублей

В Новой Москве неизвестный злоумышленник похитил у безработного гражданина дорогостоящую иномарку. Согласно последней информации, стоимость угнанного автомобиля составляет около 4 миллионов рублей.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что в полицию обратился неработающий мужчина, который заявил, что у него украли машину. Иномарка была припаркована по адресу: город Московский, ул. Никитина.

Как сообщает в понедельник, 9 сентября, ТАСС, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная в особо крупном размере". Сотрудники правоохранительных органов в настоящий момент разыскивают преступника.