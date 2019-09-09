"Когда ехали по нему, думали, обвалится или нет", - очевидец о рухнувшем в Приморье мосте

Во Владивостоке в районе бухты Горностай рухнул размытый водой мост. Согласно источнику, в момент инцидента по конструкции проезжали люди в автомобиле, сообщает КП.

Происшествие произошло в воскресенье, 8 сентября.

Компания из нескольких человек решила в выходные собрать грибы в районе поселка Щитовой, но для этого им надо было на джипе проехаться по ветхому мосту, который сильно пострадал после шквалистого ветра и сильных ливней.

"Когда ехали по нему думали ещё, обвалится или нет. Решили, что нет, так как на бетонных блоках стоял ... Мы успели проехать в лес. И мост прям за нами, можно сказать, обвалился", - рассказал очевидец.

По его словам, ещё бы чуть - чуть и машина отправилась бы вслед за ним.

В Сети местные жители близлежащего поселка заявили, что частично оказались отрезаны от внешнего мира. Известно, что это единственный проезд для автомобилей и только в хорошие погодные условия, иначе дорогу размывает и проехать сложно.