Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила собственных детей

На Камчатке возбудили уголовное дело в отношении 27-летней местной жительницы, которая подозревается в убийстве двух несовершеннолетний детей. Согласно следствию, женщина утопила малолетних жертв в бухте Крашенинникова в городе Вилючинск.

Инцидент произошёл в понедельник, 9 сентября, около 11.00 (по местному времени).

В СК РФ уточнили, что подозреваемая утопила собственных детей - 5 лет и 1,5 месяца. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух малолетних лиц", передаёт РИА Новости.

В настоящее время проводится расследование, выясняются причина и обстоятельства совершенного поступка. Решается вопрос о задержании подозреваемой.