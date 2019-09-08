Аргументы Недели Крым

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Происшествия 13+

Штаб «Единой России» в крымской Евпатории облили краской

8 сентября 2019, 19:48 [ «Аргументы Недели. Крым» ]

Штаб «Единой России» в крымской Евпатории облили краской
фото: Serguei Fomine / globallookpress.com

Региональный штаб партии «Единая России» в Евпатории облили краской неизвестные, стены здания исписали нецензурными выражениями. Об этом сообщает издание «Аргументы недели – Крым».

В Новосибирске неизвестные подожгли общественную приемную "Единой России"

В Новосибирске неизвестные подожгли общественную приемную "Единой России"

Краской также облили здание местной администрации. Председатель евпаторийского горсовета Олеся Харитоненко отметила, что случившееся является провокацией, приуроченной ко дню выборов. Заявление в полицию по данному факту уже написано, добавила Харитоненко.

Штаб «Единой России» находится в помещении ЗАГСа на проспекте Победы. Это здание является историческим памятником.

Ранее сообщалось, что неизвестные подожгли общественную приемную партии в Новосибирске.

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ДЦ

//новости партнеров

Штаб «Единой России» в крымской Евпатории облили краской

Штаб «Единой России» в крымской Евпатории облили краской 19:48

Региональный штаб партии «Единая России» в Евпатории облили краской неизвестные, стены здания на проспекте Победы исписали нецензурными выражениями. Об этом сообщает издание «Аргументы недели – Крым». >>
Будущее экономики Крыма в зеленой энергетике

Будущее экономики Крыма в зеленой энергетике 24.04 11:08

Одними из самых значимых сдерживающих факторов в развитии экономики Крыма, является недостаток пресной воды и недостаток дешевой электроэнергии. Предлагаемый комплекс технических и технологических решений позволит получить и пресную воду и дешевую электроэнергию. >>
Проголосуют ли крымские татары за Петра Порошенко?

Проголосуют ли крымские татары за Петра Порошенко? 17.04 21:14

Руководители Меджлиса крымскотатарского народа (запрещенная в России экстремистская организация) поддержали на выборах президента Украины Петра Порошенко в связи с его позицией относительно Крыма. >>
Министр строительства Крыма подрался с сотрудниками полиции на трассе М-4

Министр строительства Крыма подрался с сотрудниками полиции на трассе М-4 27.02 14:56

Глава министерства строительства Крыма Михаил Храмов подрался с сотрудниками полиции. Осведомленные источники утверждают, что конфликт произошел на трассе М-4 неподалеку от Ростова-на-Дону. >>
За смерть матери с ребенком в лифте в Крыму будут судить пятерых

За смерть матери с ребенком в лифте в Крыму будут судить пятерых 20.02 15:29

В гибели женщины с ребенком в лифте одного из многоэтажных домов Симферополя обвинили обслуживающую подъемник компанию и ее работников. Об этом проинформировало издание «Аргументы недели – Крым». >>
Скандальный учебник по истории Крыма изъяли из школ

Скандальный учебник по истории Крыма изъяли из школ 19.02 20:14

Учебник по истории Крыма для 10-х классов республиканских школ, в связи с которым на прошлой неделе разразился скандал, изъят из школьных библиотек. Его дальнейшую судьбу решит рабочая группа. >>

//новости партнеров

Пропавший на Украине капитан судна "Норд" неожиданно нашелся в Керчи

Пропавший на Украине капитан судна "Норд" неожиданно нашелся в Керчи 11.02 11:09

Капитан "Норда" Владимир Горбенко, пропавший ранее на Украине, внезапно нашелся в Керчи. Мужчина заявил, что пересек украино-российскую границу на законных основаниях, используя паспорт гражданина РФ. >>
На Украине появятся монеты с Севастополем

На Украине появятся монеты с Севастополем 21.12 16:05

Национальный банк Украины выпустит монету с изображением российского города Севастополя. Ее тираж составит 45 тысяч штук, а номинал пять гривен. Об этом пишет издание «Аргументы недели – Крым». >>
Источник: корабли ВМС Украины миновали Крымский мост

Источник: корабли ВМС Украины миновали Крымский мост 23.09 17:29

Корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец", относящиеся к Военно-морским силам Украины, прошли под арками Крымского моста в сопровождении пограничных кораблей Российской Федерации. >>
На Керченской трассе вспыхнул грузовик

На Керченской трассе вспыхнул грузовик 22.09 14:43

Сегодня утром на трассе Симферополь – Керчь произошло возгорание грузового автомобиля. Это случилось в Ленинском районе между селами Фонтан и Горностаевка. >>
У берегов Крыма нашли затонувший корабль 1920 года

У берегов Крыма нашли затонувший корабль 1920 года 14.09 08:43

Неподалеку от мыса Тарханкут в Крыму обнаружили затонувший корабль 1920 года под названием "Четвертый". Согласно последним данным, по внешнему виду найденное судно напоминает тральщик или бронетанкер. >>
Жителям крымского Армянска заплатят за вредный воздух

Жителям крымского Армянска заплатят за вредный воздух 08.09 13:24

Специально созданная комиссия в Крыму оценит ущерб, понесенный жителями Армянска и близлежащих сел в результате выброса химического вещества. Горожанам пообещали выплатить денежную компенсацию. >>

//Новости ADWILE

Очередь растет. Украина перекрыла «Чонгар»

Очередь растет. Украина перекрыла «Чонгар» 07.09 17:49

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по республике, в эти минуты на пункте пропуска «Чонгар», со стороны Украины, работает только по одному коридору, как на въезд, так и на выезд. >>
В Крыму спасли унесенных ветром

В Крыму спасли унесенных ветром 07.09 15:06

Сильный дождь, шквалистый ветер – серферов, решивших прокатиться на волнах возле села Поповка Сакского района, не испугало даже штормовое предупреждение. В результате их унесло в открытое море. >>
Крымские автоинспекторы обезвредили главаря банды с помощью боевого самбо

Крымские автоинспекторы обезвредили главаря банды с помощью боевого самбо 07.09 14:26

Сотрудники крымской ГИБДД задержали одного из лидеров преступной группировки, которая похищала товары, перевозимые контейнерными вагонами на территории Тверской области и соседних регионов ЦФО. >>
Украинцы перестали рыбачить в Азовском море

Украинцы перестали рыбачить в Азовском море 07.09 13:25

Украинские рыбаки перестали выходить в Азовское море для осуществления промысла в общих рыболовецких угодьях. Об этом рассказали в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Республике Крым. >>
Предшественника Аксенова ограбили на 10 миллионов

Предшественника Аксенова ограбили на 10 миллионов 11.08 18:16

Бывший премьер-министр Крыма Анатолий Франчук минувшей ночью стал жертвой разбойного нападения. Преступники ворвались в его дом, связали, избили и вскрыли три сейфа, сообщает издание «Аргументы недели - Крым». >>
В Севастополе молния поразила исполнявшего трюки байкера

В Севастополе молния поразила исполнявшего трюки байкера 18.06 14:31

В Севастополе молния попала в мотоциклиста, который исполнял трюки в компании других байкеров. Инцидент произошел в минувшее воскресенье на Сапун-горе, сообщает издание «Аргументы недели – Крым». >>

//Новости МирТесен

Аксенов сообщил о ежегодном росте экономики Крыма

Аксенов сообщил о ежегодном росте экономики Крыма 12.06 12:08

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что республика демонстрирует рост промышленного и сельскохозяйственного производства каждый год. Подчеркивается, что в среднем эти показатели растут на 8,5%. >>
Два БТР попали в аварию под Симферополем

Два БТР попали в аварию под Симферополем 14.05 14:09

Два БТР вылетели с дороги на ялтинской объездной под Симферополем. Об этом сообщают пользователи в социальной сети, они также опубликовали фотографии с места ДТП, пишут «Аргументы недели – Крым». >>
Крым посетит наследница российского престола

Крым посетит наследница российского престола 14.05 10:49

Как пишут «Аргументы недели – Крым», наследница российского престола Мария Романова планирует посетить Крым и Севастополь вместе с Цесаревичем Великим Князем Георгием в период с 31 мая по 2 июня. >>

//Новости партнеров

Возле Севастополя нашли погибшую подлодку

Возле Севастополя нашли погибшую подлодку 07.05 14:17

В мае 1909 года во время учений Черноморского флота произошел трагический инцидент: «Камбала» столкнулась с линейным кораблем «Ростислав» у входа в Южную бухту Севастополя. Лодку разрезало на две части. >>
Пьяная керчанка бросила в детском саду своего пятилетнего сына

Пьяная керчанка бросила в детском саду своего пятилетнего сына 05.05 21:25

После окончания рабочего дня ребенка никто не забрал. Работники детского сада вместе с мальчиком поехали к нему домой и обнаружили там пьяную женщину, которая находилась в неадекватном состоянии. >>
Крымского ополченца будут судить на Украине за госизмену

Крымского ополченца будут судить на Украине за госизмену 04.05 15:04

На Украине пройдет суд по делу представителя Народного ополчения Крыма, задержанного в 2017 году в Днепропетровске. Детали уголовного разбирательства сообщило издание «Аргументы недели – Крым». >>

//Новости СМИ2

Крымских рыбаков готовят к встрече с украинскими пиратами

Крымских рыбаков готовят к встрече с украинскими пиратами 03.05 15:56

Крымских рыбодобытчиков готовят к встрече с украинскими пиратами. Соответствующий раздел появился на сайте Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. >>
Украинцы нашли неправильное доверенное лицо Путина и задержали его

Украинцы нашли неправильное доверенное лицо Путина и задержали его 23.04 20:06

Участницу движения «Волонтеры Победы» арестовали в соседнем с Крымом государстве. Шьют государственную измену. Сообщается, что задержана крымчанка, которая вдобавок была доверенным лицом Владимира Путина. >>
В Симферополе водитель Jaguar не справился с управлением и врезался в столб

В Симферополе водитель Jaguar не справился с управлением и врезался в столб 22.04 12:38

Минувшей ночью в крымской столице произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Как сообщили в крымском главке МЧС, авария случилась в 03:20 на Московском кольце. Водитель легкового автомобиля Jaguar не справился с управлением и врезался в столб. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Жители Казани объявляют массовый импичмент депутатам
2

Хватит России оправдываться
3

В сети появилось видео ямы на дороге размером с дом в Казани
4

На втором этапе Зеленский требует от России освободить рекетиров и террористов?
5

Бывшая жена Чернышева уверена: Петр приложит все силы, чтобы вылечить Анастасию Заворотнюк

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры