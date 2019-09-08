Штаб «Единой России» в крымской Евпатории облили краской

Региональный штаб партии «Единая России» в Евпатории облили краской неизвестные, стены здания исписали нецензурными выражениями. Об этом сообщает издание «Аргументы недели – Крым».

Краской также облили здание местной администрации. Председатель евпаторийского горсовета Олеся Харитоненко отметила, что случившееся является провокацией, приуроченной ко дню выборов. Заявление в полицию по данному факту уже написано, добавила Харитоненко.

Штаб «Единой России» находится в помещении ЗАГСа на проспекте Победы. Это здание является историческим памятником.

Ранее сообщалось, что неизвестные подожгли общественную приемную партии в Новосибирске.