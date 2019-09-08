Мужчину задержали с запрещенными веществами в Подольске

Мужчину со стограммовым свертком героина сотрудники полиции задержали в Подольске, как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

Мужчине тридцать девять лет, пишет сайт "Подмосковье сегодня". Его задержали на улице Свердлова.

«В ходе личного досмотра сотрудниками полиции обнаружен и изъят сверток из полиэтилена с комкообразным веществом бежевого цвета. Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является героином, общей массой более 100 граммов», - сообщили в ведомстве.