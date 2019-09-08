В Московской области жители испугались нашествия ядовитых испанских слизней
8 сентября 2019, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]
Необычных слизней оранжевого цвета обнаружили в Одинцово. Местные жители подумали, что это – ядовитый испанский вид, и испугались, потому что эти слизни представляют опасность для человека, животных и окружающей среды.
Выяснилось, что запечатленные моллюски – это красные придорожные слизни, которые не находятся в Московской области под особой охраной. "Для Подмосковья красные придорожные слизни не характерны", – отметили в пресс-службе Минэкологии. Об этом пишет сайт "Подмосковье сегодня".