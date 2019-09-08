Два человека погибли в ДТП с самосвалом под Москвой

В воскресенье, 8 сентября, в Подмосковье на 92 км федеральной автомобильной дороги М8 "Холмогоры" в районе Сергиева Посада произошло столкновение самосвала и автомобиля с дорожными рабочими.

"Около 12:00 на 92 км федеральной автомобильной дороги М8 «Холмогоры» произошло столкновение самосвала и грузовика - автомобиля с дорожными рабочими. В результате ДТП два человека погибли, еще двое получили ранения", - сообщили в пресс-службе МВД АГН "Москва".

В ведомстве уточнили, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка, направленная на выяснение причин и обстоятельств аварии.