СМИ: фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову

В СМИ появилось фото мужчины, который совершил нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой. Правонарушителя в субботу, 7 сентября, задержала полиция.

Задержан подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову

Им оказался 36-летний уроженец Казахстана Башит Карабалаев. Согласно источнику, мужчина пять лет назад приехал в Россию. Несколько последних лет Карабалаев проживал в самодельной хижине в подмосковном лесу, где его и отыскали полицейские, пишет "МК".

Сам мужчина рассказал, что его нигде не брали на работу. При обыске жилища Карабалаева были найдены предметы, которые ему не принадлежат. Чьи они и оттуда он их взял, мужчина пояснить не может.

В отношении нападения на Памфилову мужчина вину признал. Возбуждено уголовное дело по статье "разбой".

Сейчас полиция проводит расследование на причастность злоумышленника к иным преступлениям.