В Волгограде кандидат умер на избирательном участке

В воскресенье, 8 сентября, в Волгограде на городском избирательном участке в Краснооктябрьском районе умер кандидат в депутаты и полковник в отставке Вадим Чистяков. Об этом сообщает местное издание со ссылкой на его команду.

Согласно источнику, 49-летний мужчина объехал несколько избирательных участков и на одном из них вступил в конфликт с членами участковой избирательной комиссии. Отмечается, что полковник в отставке пытался доказать, что выявил несколько нарушений, пишет издание "V1.RU".

В ходе спора Чистякову внезапно стало плохо с сердцем и ему вызвали машину "скорой помощи", однако медики не успели спасти кандидата.