На юге Москвы пенсионерка подожгла квартиру со спящими людьми

Полиция задержала пожилую женщину на юге Москвы, которая подозревается в убийстве двух человек и поджоге квартиры. Отмечается, что инцидент произошёл в пятницу, 6 сентября.

Согласно источнику, 61-летняяя женщина подстроила пожар в квартире пятиэтажного дома на Каширском шоссе. Пенсионерка после ссоры с хозяином квартиры и его сожительницей дождалась, когда они уснут, и подожгла их одеяла, сообщили в пресс-службе МВД РЕН ТВ.

В результате происшествия погибли 51-летний мужчина и 41-летняя женщина.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего.