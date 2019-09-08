СМИ: на Кипре трехлетняя россиянка утонула в бассейне

Вечером в субботу, 7 сентября, в бассейне одного из домов в западной части Кипра утонула трёхлетняя гражданка России. Уточняется, что инцидент произошёл в деревне Аргака в округе Пафос.

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Согласно источнику, маленькая девочка была обнаружена в бессознательном состоянии в бассейне на одной из вилл. Известно, что ребёнок родился в России, но проживал на Кипре, пишет газета "Phileleftheros".

По данным издания, девочку оперативно доставили в больницу, но врачи не успели её спасти.

По факту происшествия проводится расследование, выясняются обстоятельства произошедшего инцидента. Имя девочки пока не раскрывается.