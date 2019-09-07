Машина каршеринга сбила ребенка на юге Петербурга

В Красносельском районе Санкт-Петербурга автомобиль каршеринга сбил пятилетнего ребенка. Согласно последней информации, аккаунт, через который была арендована машина, не совпадал с данными водителя.

В региональном Управлении ГИБДД уточнили, что авария случилась сегодня вечером на парковке 51-го дома по Петергофскому шоссе. Установлено, что 34-летняя женщина за рулем каршеринговой иномарки совершила наезд на мальчика. Ребенок был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщает "Фонтанка", ссылаясь на очевидцев, мальчик ехал на самокате. В ГИБДД отметили, что пока не располагают другими подробностями случившегося.