Возвращавшийся во Владивосток из-за тайфуна самолет приземлился в Хабаровске

Самолет, который ранее в субботу, 7 сентября, вылетел из Владивостока в Пекин и первоначально вернулся к аэропорту вылета, а затем был перенаправлен в Хабаровск, благополучно совершил посадку.

Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что воздушное судно удачно село в Хабаровске, передает РИА "Новости" . Ранее сообщалось, что вылетевший в Пекин самолет из-за тайфуна "Линлин" принял решение вернуться во Владивосток через 50 минут после вылета, однако не смог там приземлиться из-за непростой обстановки на ВВП.