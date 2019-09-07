Задержан подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в субботу сообщила о задержании подозреваемого в разбойном нападении на дом председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой.

Согласно последней информации, задержан был уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения, передает РИА "Новости"

Напомним, в ночь на пятницу, 6 сентября, злоумышленник проник на террасу дома Памфиловой, расположенного в городском округе Истра. Мужчина был в маске и перчатках. Он несколько раз ударил главу ЦИК электрошокером, а затем скрылся с места случившегося.