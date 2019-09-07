Британец ранил супругу ножом в качестве сюрприза

В Великобритании мужчина попросил супругу закрыть глаза, чтобы преподнести ей сюрприз, но через некоторое время ударил её ножом. Известно, что инцидент произошёл дома после романтического ужина.

Согласно источнику, Лора и Шон Мэй поужинали и уже направлялись в спальню, как мужчина сказал, что приготовил возлюбленной подарок и попросил не подглядывать. Девушка сразу начала перечислять варианты, но получила ранение ножом в горло, пишет портал "Herald Publicist".

По данным издания, Лору отправили в больницу, а мужчину держат под арестом.

В окружении пары считают, что Шон хотел убить супругу и покончить с собой, потому что боялся не выплатить ипотечный кредит из-за увольнения. Сама Лора утверждает, что прожила в браке несколько счастливых лет и не понимает его поступка.