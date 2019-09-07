В Хабаровском крае более 200 домов подтоплены паводком

На территории Хабаровского края сохраняется сложная паводковая ситуация. Количество подтопленных жилых домов увеличилось с 217 до 231.

В настоящее время в зоне паводка находится 10 муниципальных образований. Подтопление зафиксировано в 81 наспункте. Помимо домов, подтоплено также 914 приусадебных участков.

Сейчас уровень Амура в Комсомольске-на-Амуре достиг уже 799 сантиметров. Здесь от паводка пострадал 121 жилой дом и подвалы более сотни многоэтажных строений. Укрепление дамбы в городе происходит в круглосуточном режиме. Таким образом, за сутки вода поднялась на 7 сантиметров. А вот у краевой столицы Амур, наоборот, отступает.

16 пунктов временного размещения в Хабаровском крае готовы принять 657 пострадавших. 35 граждан уже находятся в трех из ПВР.