Полиция задержала вора, который готовил завтрак в чужом доме

В американском штате Флорида полиция задержала мужчину, который пробрался в чужой дом, чтобы позавтракать. Отмечается, что злоумышленник хотел украсть у хозяина только еду.

Согласно источнику, 19-летний Гэвин Крим зашёл в квартиру через незапертую дверь около четырёх часов утра и решили приготовить себе завтрак. По словам хозяина дома, он проснулся и заметил на кухне правонарушителя. На вопрос: "Кто вы?", молодой человек посоветовал отправиться обратно в кровать, пишет издание "Huffpost".

Мужчина вызвал полицию, но злоумышленник успел скрыться. Позже полиция задержала Гэвина. Не исключено, что он был в состоянии алкогольного опьянения.