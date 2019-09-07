Российский турист погиб на курорте во Вьетнаме

В субботу, 7 сентября около 10.30 (06.30 мск) в курортной зоне Муйне на юге Вьетнама утонул российский турист. Отмечается, что 46-летний Александр Колосков пытался справиться с сильным течением недалеко от берега.

Согласно источнику, очевидцы заметили, как в 100 метрах от берега тонет мужчина. Они вызвали спасателей и бросились на помощь туристу. Добровольцы совместно с сотрудниками экстренной службы вытащили мужчину на берег без сознания. На тот момент реанимационные процедуры не помогли вернуть его к жизни, пишет интернет-портал "VNExpress".

Известно, что Колосков пошёл купаться в запрещённой для этого зоне. По информации местной полиции, там выставлены объявления на русском вьетнамском и английском языках.