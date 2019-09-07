Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря

В Центре океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR сообщили, что со дна Балтийского моря пропала немецкая подводная обсерватория, использовавшаяся для сбора научных данных.

Согласно источнику, пропажу обнаружили 21 августа, когда не смогли установить связь с обсерваторией. Дайверы, которые отправились к станции узнать, что произошло, нашли остатки порванного кабеля для передачи данных.

Эксперты уверены, что обсерваторию не могло унести течением или морскими обитателями, потому что два блока весят примерно 520 и 220 килограммов. Стоимость станции составляет около 22 млн рублей.

По факту происшествия организовано расследование местной полицией.

Станцию установили в декабре 2016 года в запретной для судоходства зоне у побережья Германии.