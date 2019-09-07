В Британии мужчину лишили прав после ДТП из-за паука

Гражданина Литвы лишили права вождения на три года после того, как он сбил женщину из-за надоедливого паука в машине. Отмечается, что инцидент произошёл в городе Брадфорд на севере Англии.

Эдвинас Гилиус в пятницу, 6 сентября, был приговорён к 12 месяцам общественных работ и штрафу в размере 320 фунтов стерлингов.

Известно, что водитель во время движения на автомобиле пытался избавиться от паука, который висел перед его глазами. Мужчина отвлёкся и потерял контроль над управлением, после чего выехал на тротуар и врезался в столб, пишет газета "Daily Mail".

В результате столкновения столб упал на 58-летнюю Джанет Кавуд, которая от удара потеряла сознание. Женщину госпитализировали со множественными травмами, включая переломы основания черепа и черепно-мозговую травму. Пострадавшая скончалась через несколько дней после ДТП.