На месте обрушения здания бывшего детского лагеря в Подмосковье найдено тело погибшего

В пятницу вечером, 6 сентября, во время разбора завалов на территории обрушившегося здания бывшего детского лагеря в Подмосковье оперативные службы обнаружили тело погибшего гражданина.

В пресс-службе ГУ МЧС России по области отметили, что тело было найдено в 20.25 по московскому времени, передает Агентство городских новостей "Москва".

Ранее инцидент произошел на территории бывшего детского лагеря в деревне Новая Шурма. В ходе разборки заброшенного неэксплуатируемого пятиэтажного дома произошло обрушение одного его крыла на площади 64 кв. м. К ликвидации последствий случившегося привлечен 171 человек. На месте работают 49 единиц техники.