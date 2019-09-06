В ходе разбойного нападения у Павелецкого вокзала был ранен человек

У Павелецкого вокзала в Москве двое неизвестных совершили разбойное нападение. В Главном управлении МВД РФ по столице сообщили, что в результате случившегося получил огнестрельное ранение один человек.

Сегодня около 18:00 мужчина выходил из кредитно-финансового учреждения на Павелецкой площади, когда на него напали двое неизвестных. Преступники выстрелили в гражданина из огнестрельного, предположительно, травматического оружия. Затем они отняли у своей "жертвы" сумку с крупной суммой денег и скрылись.

Как сообщает АГН "Москва", в настоящий момент сотрудники столичной полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия.