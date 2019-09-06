На юге Москвы горит балкон жилого дома

Вечером в пятницу, 6 сентября, на балконе жилого дома на Чертановской улице в Москве вспыхнул пожар. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставил источник в экстренных службах столицы.

Возгорание было зафиксировано в доме под номером 48. Специалисты сообщают, что в настоящий момент имеется угроза перехода огня по балконам не только вверх, но и вбок. Из горящей квартиры были спасены три человека, сообщает ТАСС.

В пресс-службе столичного главка МЧС уже подтвердили факт пожара. Подчеркивается, что пожарные занимаются ликвидацией пламени.