На юге Москвы горит балкон жилого дома
6 сентября 2019, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]
Вечером в пятницу, 6 сентября, на балконе жилого дома на Чертановской улице в Москве вспыхнул пожар. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставил источник в экстренных службах столицы.
Возгорание было зафиксировано в доме под номером 48. Специалисты сообщают, что в настоящий момент имеется угроза перехода огня по балконам не только вверх, но и вбок. Из горящей квартиры были спасены три человека, сообщает ТАСС.
В пресс-службе столичного главка МЧС уже подтвердили факт пожара. Подчеркивается, что пожарные занимаются ликвидацией пламени.