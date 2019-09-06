Глава ЦИК РФ рассказала, как ей удалось отпугнуть преступника

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова вечером в пятницу, 6 сентября, рассказала, как ей удалось отпугнуть преступника, который минувшей ночью проник в ее дом в Подмосковье.

Памфилова призналась, что взяла стул и начала очень громко кричать на злоумышленника в маске. Преступник испугался такого натиска и скрылся, передает РИА "Новости"

Ранее стало известно, что неизвестный на террасе доме неоднократно ударил председателя ЦИК электрошокером. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов впоследствии назвал нападение на Эллу Памфилову очень серьезным преступлением.