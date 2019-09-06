В Крыму обнаружили тело пассажирки затонувшего прогулочного катера

Обнаружено тело женщины, пропавшей после опрокидывания прогулочного катера в районе побережья юго-восточного Крыма. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов. В Крыму задержан капитан затонувшего накануне катера

Тело без признаков жизни нашли у берега в километре от мыса Толстый в сторону Солнечной долины. Сейчас проводится опознание погибшей. Дальнейшие действия будут проводить сотрудники следственных органов региона.

Отмечается, что поисково-спасательные работы в районе мыса Меганом завершены. Прогулочный катер затонул 5 сентября в 200-250 м от берега у Судака. 13 человек были спасены, с четверга велись поиски пропавшей женщины.