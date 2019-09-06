В Каменке вновь прогремели взрывы

На сгоревшем складе боевых снарядов в Каменке произошла серия неконтролируемых взрывов. Сообщается, что в посёлке началась эвакуация местных жителей.

Неконтролируемые взрывы произошли в ходе проведения плановых работ по подрыву снарядов на сгоревшем военном складе, передаёт ТВК. В региональном МЧС подтвердили сообщения о взрывах, но отметили, что обошлось без жертв.

«Я сама нахожусь в Красноярске, а там у меня живет мама. Завыла сирена, очень сильно были слышны взрывы, прямо по телефону. Было объявлено об эвакуации и люди в панике начали уезжать из деревни», - рассказала местная жительница.