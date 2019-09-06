Мужчина торговал через интернет несуществующими змеями в Московской области
6 сентября 2019, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]
Жители Московской области стали жертвами 34-летнего мошенника из Омска, который торговал через интернет несуществующими змеями. Об этом сообщает УМВД по Омской области.
Житель Электроуглей отдал за несуществующего бамбукового полоза семь тысяч рублей. А житель Видного выложил за ящериц-эублефаров и маисового полоза - девять тысяч, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
«В обоих случаях деньги поступили на банковский счет омича, а покупатели остались ни с чем», - отмечается в материале.