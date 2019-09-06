Мужчина похитил косметику из гипермаркета в Подмосковье

Мужчина украл косметику из гипермаркета в Подмосковье. Его поймали, как передает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

На пульт Мытищинского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из магазина. На место происшествия оперативно прибыла группа задержания. Охранник магазина задержал мужчину, который пытался вынести большую сумку с украденным товаром, пишет сайт "Подмосковье сегодня". Также отмечается, что в сумке находились бритвенные станки, лосьоны и кремы.