В Сочи дороги перекрыты селями после мощного ливня

Власти Сочи принимают экстренные меры по расчистке автодорог, проезд по которым заблокировали сошедшие с гор сели, пишет "Интерфакс". Причиной оползней стали проливные дожди в регионе.

В Хостинском районе Сочи в ночь на пятницу выпало 60 мм осадков, это практически половина месячной нормы. В районе села Калиновое озеро на дорогу сошел сель объемом около 1 тысячи кубометров.

На месте работает тяжелая техника. Пока производится расчистка, рейсовые автобусы довозят пассажиров до оползня, нанос земли жители проходят пешком и далее снова пересаживаются на автобусы.