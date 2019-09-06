В Сочи дороги перекрыты селями после мощного ливня
6 сентября 2019, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Сочи принимают экстренные меры по расчистке автодорог, проезд по которым заблокировали сошедшие с гор сели, пишет "Интерфакс". Причиной оползней стали проливные дожди в регионе.
В Хостинском районе Сочи в ночь на пятницу выпало 60 мм осадков, это практически половина месячной нормы. В районе села Калиновое озеро на дорогу сошел сель объемом около 1 тысячи кубометров.
На месте работает тяжелая техника. Пока производится расчистка, рейсовые автобусы довозят пассажиров до оползня, нанос земли жители проходят пешком и далее снова пересаживаются на автобусы.