На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине

В четверг, 5 сентября, в Ставропольском крае подростки угнали у родителей автомобиль и попали в смертельную аварию. Уточняется, что инцидент произошёл в селе Дербетовка.

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Согласно источнику, несовершеннолетние решили покататься на родительской "Оке", на одной из просёлочных дорог юный водитель не справился с управлением и машина перевернулась, сообщили в пресс-службе МВД РЕН ТВ.

В результате аварии погиб 13-летний пассажир, которого выбросило из автомобиля во время переворачивания, ещё двое школьников получили травмы.

На территории работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства аварии. Определяется мера ответственности со стороны родителей и детей за произошедшее.